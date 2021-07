華美半導體協會2021年夏季座談會網上召開（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

7月13日下午,華美半導體協會2021年夏季座談會在ZOOM上召開,包括華美半導體工作人員在內的10餘名業界專業人士出席座談會。

在新冠疫情以及全球芯/晶片短缺的大背景之下,主辦方表示,能夠把人聚集在一起座談,已經是非常不容易了,主辦方也強調,疫情並不能讓科研人員停止創新。

FB臉書公司經理Jeremy Chen表示,臉書的任務,即是拉近人與人之間的距離,他透露臉書公司正在基於虛擬現實技術,在開發一款全新的社交互動式的可穿戴設備,取代現在用戶使用的笨重的虛擬現實眼鏡。

臉書在與各公司合作開發這款可穿戴式設備,這款還未出爐的創新產品,預計將會成為臉書下一次技術革新的亮點。

華美半導體協會的座談會上,與會者表示,現在整個行業正在發生巨大的變化,比如產品的更新換代速度以指數級提升,這種變化正在改變科技業者和用戶,也為人們帶來挑戰,並引導產業到一條高速發展的道路。

