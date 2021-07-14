拜登呼籲國會支持聯邦投票權利立法行動

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登猛烈抨擊限制投票權的做法，他直指，美國的民主正面對自內戰以來最大的考驗，拜登周二在賓夕凡尼亞州呼籲國會支持聯邦投票權利的立法行動，以便讓所有合資格的國民都有權去投票。

拜登周二前往美國民主的誕生地賓夕凡尼亞州，大力支持投票權的立法，他抨擊共和黨人設法限制投票權，等於是「去美國化」。

前總統特朗普聲稱2020年大選舞弊的指控，拜登就認為是極大的謊言。

拜登說：「在美國如果你輸掉，你必須接受結果，你不能叫事實是假造，嘗試拆毀美國試驗，只因為你不開心，這不是政治。」

拜登說：「大謊言就是這樣-大謊言。」

拜登說，這等於令共和黨人有藉口趁機收緊各個州的投票規則。

國會民主黨籍的參議員，希望藉著通過新的聯邦投票權法例，去取代多個州新訂立的限制投票權法例，拜登揚言，如果國會通過兩項聯邦投票權法案，他將會簽署法案生效。

不過，問題在於立法程序有議程門檻規定，並有拉布，即是冗長議事程序，民主黨人就不會有足夠票數去戰勝共和黨人的反對，在參議院要剪布，或將法案提上全院議程，都必須要有60票才能成事，但目前參議院兩黨的席位比率是50對50，因此有民主黨人呼籲拜登促請盟友支持，改革拉布的立法機制。

好像德州的民主黨籍參議員，在德州即將通過限制投票權法案之際，他們出走到華府，要求拜登和國會採取進一步行動，去阻礙德州的行動，但共和黨人指控由聯邦投票權法案凌駕於州法案，等於由聯邦接管選舉，共和黨人認為，必須嚴格檢查選民的身份證明，及加強管控及監察郵遞投票，以免發生選舉舞弊。

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