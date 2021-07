拜登呼籲國會支持聯邦投票權利立法行動

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登猛烈抨擊限制投票權的做法,他直指,美國的民主正面對自內戰以來最大的考驗,拜登周二在賓夕凡尼亞州呼籲國會支持聯邦投票權利的立法行動,以便讓所有合資格的國民都有權去投票。

拜登周二前往美國民主的誕生地賓夕凡尼亞州,大力支持投票權的立法,他抨擊共和黨人設法限制投票權,等於是「去美國化」。

前總統特朗普聲稱2020年大選舞弊的指控,拜登就認為是極大的謊言。

拜登說:「在美國如果你輸掉,你必須接受結果,你不能叫事實是假造,嘗試拆毀美國試驗,只因為你不開心,這不是政治。」

拜登說:「大謊言就是這樣-大謊言。」

拜登說,這等於令共和黨人有藉口趁機收緊各個州的投票規則。

國會民主黨籍的參議員,希望藉著通過新的聯邦投票權法例,去取代多個州新訂立的限制投票權法例,拜登揚言,如果國會通過兩項聯邦投票權法案,他將會簽署法案生效。

不過,問題在於立法程序有議程門檻規定,並有拉布,即是冗長議事程序,民主黨人就不會有足夠票數去戰勝共和黨人的反對,在參議院要剪布,或將法案提上全院議程,都必須要有60票才能成事,但目前參議院兩黨的席位比率是50對50,因此有民主黨人呼籲拜登促請盟友支持,改革拉布的立法機制。

好像德州的民主黨籍參議員,在德州即將通過限制投票權法案之際,他們出走到華府,要求拜登和國會採取進一步行動,去阻礙德州的行動,但共和黨人指控由聯邦投票權法案凌駕於州法案,等於由聯邦接管選舉,共和黨人認為,必須嚴格檢查選民的身份證明,及加強管控及監察郵遞投票,以免發生選舉舞弊。

