威斯康辛和馬里蘭州分別發生槍擊案 兩死3傷

【KTSF 張麗月報導】

威斯康辛州和馬里蘭州周二分別發生槍擊案,共造成兩人死亡,3人受傷。

威斯康辛州拉辛縣警方證實,周二早上7點半,有一名22歲男子在飛行員旅遊中心加油站加油時,遭另一名32歲男子槍殺。

槍手又向附近停車場的一名男子射擊,但未打中,槍手隨後逃離現場,與便衣警察發生槍戰,身中數彈當場身亡,而警察就受傷送院,無生命危險。

警方形容,槍殺更像是一次「處決」行動,但就未交代兩人有什麼糾紛。

而在馬里蘭州Baltimore市,兩名警察在周二早上一家商場外執行逮捕令時,被人開槍打傷。

打傷警察的人涉嫌上個月19日發生的一宗兇殺案,正被通緝,警方周二早上發現了他駕駛的車輛,但在接近車輛時,他突然下車向他們開槍。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。