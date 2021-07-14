威斯康辛和馬里蘭州分別發生槍擊案 兩死3傷

【KTSF 張麗月報導】

威斯康辛州和馬里蘭州周二分別發生槍擊案，共造成兩人死亡，3人受傷。

威斯康辛州拉辛縣警方證實，周二早上7點半，有一名22歲男子在飛行員旅遊中心加油站加油時，遭另一名32歲男子槍殺。

槍手又向附近停車場的一名男子射擊，但未打中，槍手隨後逃離現場，與便衣警察發生槍戰，身中數彈當場身亡，而警察就受傷送院，無生命危險。

警方形容，槍殺更像是一次「處決」行動，但就未交代兩人有什麼糾紛。

而在馬里蘭州Baltimore市，兩名警察在周二早上一家商場外執行逮捕令時，被人開槍打傷。

打傷警察的人涉嫌上個月19日發生的一宗兇殺案，正被通緝，警方周二早上發現了他駕駛的車輛，但在接近車輛時，他突然下車向他們開槍。

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