舊金山亞洲藝術博物館展出日本當代藝術特展（視頻）





【KTSF 古琳嘉報導】

日本當代藝術團體teamLab將在舊金山亞洲藝術博物館展出Continuity特展，帶來前衛的互動視覺體驗。

進入展廳，就像來到美麗又神秘的奇幻世界，還貫穿不同的展廳，來自東京六本木的teamLab，所到之處都非常受歡迎，這次推出Continuity連綿不斷特展，是首度在北美主要博物館界亮相。

舊金山亞洲藝術博物館館長許傑說：「它是以連綿不斷為主題，這個teamLab的特長就是超前衛，它是完全是沉浸式和互動式的方法來感受藝術。」

這是亞洲藝術博物館新館擴建以後，新展列廳的首次展出，館長許傑表示，這寓意著新的開端，未來亞洲藝術博物館在當代藝術方面，會拓展藝術和科技的綜合。

許傑說：「它藝術做得非常前衛，採用了最高層次的、最前衛的科技的手段，這是第一，第二，雖然他的感受是非常的超前，沉浸式和互動式，但是它的圖像，它的藝術的語彙，其實往往都來自傳統的藝術，就是來自日本傳統的繪畫，或者來自大自然。」

展覽以大量電腦技術，以及不同電腦之間的溝通，做到互動效果，讓蝴蝶或是魚等，可以和觀眾互動，每一次的展出效果都會不同，科技使用的詳情則是機密。

這項藝術科技號稱是世界上獨一無二的，我們也訪問到了teamLab的共同創辦人，由他來給觀眾建議該怎麼樣去欣賞這項藝術。

teamLab創辦人豬子壽之（Toshiyuki Inoko）說：「因為這些藝術作品持續地在移動和改變，和相互影響，所以有很多可以看的，你可以在展廳裡跟隨藝術品走，也可以待在一個地方，欣賞藝術品的來來去去，所以有很多方式可以享受這個展覽，並體驗，即使你在看到東西的同時，也會錯過一些東西。」

它和另一處正在展出的梵高沉浸式展覽又有不同。

許傑說：「這個沉浸互動內容完全是原創的，梵高我們知道原創的作品，是梵高本人的繪畫。」

看展的小朋友還可以畫下各種魚的作品，也會輸入成為展覽的一部分。

特展將在7月23日對大眾開幕，一直展到明年2月，需要事先在官網買票預約，館方預告，未來還會帶來驚喜，會有更多有別於傳統的藝術展覽登場。

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