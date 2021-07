舊金山亞洲藝術博物館展出日本當代藝術特展（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

日本當代藝術團體teamLab將在舊金山亞洲藝術博物館展出Continuity特展,帶來前衛的互動視覺體驗。

進入展廳,就像來到美麗又神秘的奇幻世界,還貫穿不同的展廳,來自東京六本木的teamLab,所到之處都非常受歡迎,這次推出Continuity連綿不斷特展,是首度在北美主要博物館界亮相。

舊金山亞洲藝術博物館館長許傑說:「它是以連綿不斷為主題,這個teamLab的特長就是超前衛,它是完全是沉浸式和互動式的方法來感受藝術。」

這是亞洲藝術博物館新館擴建以後,新展列廳的首次展出,館長許傑表示,這寓意著新的開端,未來亞洲藝術博物館在當代藝術方面,會拓展藝術和科技的綜合。

許傑說:「它藝術做得非常前衛,採用了最高層次的、最前衛的科技的手段,這是第一,第二,雖然他的感受是非常的超前,沉浸式和互動式,但是它的圖像,它的藝術的語彙,其實往往都來自傳統的藝術,就是來自日本傳統的繪畫,或者來自大自然。」

展覽以大量電腦技術,以及不同電腦之間的溝通,做到互動效果,讓蝴蝶或是魚等,可以和觀眾互動,每一次的展出效果都會不同,科技使用的詳情則是機密。

這項藝術科技號稱是世界上獨一無二的,我們也訪問到了teamLab的共同創辦人,由他來給觀眾建議該怎麼樣去欣賞這項藝術。

teamLab創辦人豬子壽之(Toshiyuki Inoko)說:「因為這些藝術作品持續地在移動和改變,和相互影響,所以有很多可以看的,你可以在展廳裡跟隨藝術品走,也可以待在一個地方,欣賞藝術品的來來去去,所以有很多方式可以享受這個展覽,並體驗,即使你在看到東西的同時,也會錯過一些東西。」

它和另一處正在展出的梵高沉浸式展覽又有不同。

許傑說:「這個沉浸互動內容完全是原創的,梵高我們知道原創的作品,是梵高本人的繪畫。」

看展的小朋友還可以畫下各種魚的作品,也會輸入成為展覽的一部分。

特展將在7月23日對大眾開幕,一直展到明年2月,需要事先在官網買票預約,館方預告,未來還會帶來驚喜,會有更多有別於傳統的藝術展覽登場。

