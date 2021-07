CDC, FDA指暫未有需要打新冠疫苗加強針

【KTSF 馮政浩報導】

Pfizer透露,周一同聯邦食品及藥物管理局(FDA)官員討論授權打加強針的事宜,Pfizer之前表示,有必要在12個月內打第三針,但聯邦疾控中心(CDC)和FDA則覺得目前未有需要。

7個月之前,美國的新型肺炎疫苗正式向國民推出,之後有幾千萬人在美國接種,到目前為止,有超過56%的美國12歲以上人口已經接種完整疫苗。

Pfizer藥廠認為,可能需要打第三針加強劑,藥廠周一會和聯邦政府商討。

之前以色列發表的數據顯示,隨著時間,新冠疫苗效用會下降,而在印度delta變種病毒主導期間,效力更會由超過九成降到約64%。

以色列表示,會為免疫系統脆弱的人,提供第三劑Pfizer疫苗。

英國最近也宣布提供加強劑,但CDC和FDA則表示,已經打齊針的美國人,現時無須接種加強劑,關鍵語句是「現時」。

全國敏感及傳染病研究所主任Anthony Fauci說:「這並不代表我們就停在這裡,研究繼續進行,看看是否需要打加強劑,或何時需要。」

而那些人需要打加強劑也是研究的方向,不過得到FDA批准連同CDC推薦需要時間。

前FDA總監Scott Gottlieb說:「這個程序需要幾個月,現在若不啟動就趕不及,在秋季有需要時打加強劑。」

