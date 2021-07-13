CDC, FDA指暫未有需要打新冠疫苗加強針

【KTSF 馮政浩報導】

Pfizer透露，周一同聯邦食品及藥物管理局（FDA）官員討論授權打加強針的事宜，Pfizer之前表示，有必要在12個月內打第三針，但聯邦疾控中心（CDC）和FDA則覺得目前未有需要。

7個月之前，美國的新型肺炎疫苗正式向國民推出，之後有幾千萬人在美國接種，到目前為止，有超過56%的美國12歲以上人口已經接種完整疫苗。

Pfizer藥廠認為，可能需要打第三針加強劑，藥廠周一會和聯邦政府商討。

之前以色列發表的數據顯示，隨著時間，新冠疫苗效用會下降，而在印度delta變種病毒主導期間，效力更會由超過九成降到約64%。

以色列表示，會為免疫系統脆弱的人，提供第三劑Pfizer疫苗。

英國最近也宣布提供加強劑，但CDC和FDA則表示，已經打齊針的美國人，現時無須接種加強劑，關鍵語句是「現時」。

全國敏感及傳染病研究所主任Anthony Fauci說：「這並不代表我們就停在這裡，研究繼續進行，看看是否需要打加強劑，或何時需要。」

而那些人需要打加強劑也是研究的方向，不過得到FDA批准連同CDC推薦需要時間。

前FDA總監Scott Gottlieb說：「這個程序需要幾個月，現在若不啟動就趕不及，在秋季有需要時打加強劑。」

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