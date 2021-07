消費品價格飛漲 專家指或與美國民眾報復性消費有關

【KTSF 韓千繪報導】

不知您有沒有發現,最近從食物到家具,幾乎所有的消費品價格飛漲,專家說,這或許與美國的報復性消費狂潮有關。

這是疫情大流行獨特的特徵之一,商品需求急劇反彈。

Oxford Economics首席美國經濟師Gregory Daco說:「這導致某些商品的價格出現前所未有的快速上漲,我們從蔬菜行業和肉類行業普遍看到通脹上升,反映了供應中斷,但事實上我們已經看到了,從外出就餐到在家就餐的強勁需求和強勁消費,在某些情況下,甚至消費量甚至超過了疫情危機之前人們的消費量。」

這名經濟學家說,美國人已經改變了一些消費模式,來購買更多的商品,包括運動器材和家具,他說這些上漲都沒有預料到。

他也表示,路上有更多車輛,加上民眾想要去更多地方旅行,導致對汽油需求增加,以及更高的能源價格通脹,汽車價格可說是節節升高。

Daco說:「我們看到大流行期間,汽車購買量有所增加,這與大量租車公司出售庫存有關,現在面臨強勁需求,而半導體短缺一直影響著生產汽車的能力。」

與此同時,經濟學家Daco說,勞工吃緊,導致更高的成本轉嫁給消費者。

還有另外一個跡象顯示,美國民眾準備好了大把花錢,世界上最大的電影院線AMC表示,自2020年3月,由於疫情而關閉影院以來,過去的這個周末是最繁忙的。

