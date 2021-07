美國6月染疫死亡人士幾乎都沒接種疫苗

【KTSF】

在美國部分地區,新型肺炎個案正在上升,當中大部分的個案都與美國目前最流行印度Delta變種有關,比之前變種傳播力加倍,在6月時染疫死亡的人,幾乎都是沒有接種疫苗。

江良慧報導

隨著印度Delta變種快速傳播,美國部分地區的新病例也不斷增加。

Baylor學院熱帶病專家Peter Hotez說:「每當接種率低,而Delta變種比例高,該變種變毒傳播力是原始病毒株的兩倍,就會有許人感染和住院。」

根據分析,美國的新症3分1來自5個州。

阿肯色州小石城市長Frank Scott Jr.說:「看到潛在第三波令人沮喪,令人失望,因為坦白說,是可以避免的。」

聯邦疾控中心(CDC)表示,美國6月份染疫死亡的人,超過99%都是沒有打疫苗。

Vanderbilt大學醫學院教授William Schaffner說:「今天不是打了針的人要住院,是沒打針的人。」

疾控中心表示,每天有多少人完成接種完整疫苗,速度從4月中最高峰,到如今已經大跌降84%。

喬治華盛頓大學醫科教授Jonathan Reiner說:「若你接種疫苗,你將受保護免於死亡,你不會因此死亡。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。