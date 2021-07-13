美國6月染疫死亡人士幾乎都沒接種疫苗

July 13, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注
(ZUMA / MGN)

【KTSF】

在美國部分地區，新型肺炎個案正在上升，當中大部分的個案都與美國目前最流行印度Delta變種有關，比之前變種傳播力加倍，在6月時染疫死亡的人，幾乎都是沒有接種疫苗。
江良慧報導

隨著印度Delta變種快速傳播，美國部分地區的新病例也不斷增加。

Baylor學院熱帶病專家Peter Hotez說：「每當接種率低，而Delta變種比例高，該變種變毒傳播力是原始病毒株的兩倍，就會有許人感染和住院。」

根據分析，美國的新症3分1來自５個州。

阿肯色州小石城市長Frank Scott Jr.說：「看到潛在第三波令人沮喪，令人失望，因為坦白說，是可以避免的。」

聯邦疾控中心（CDC）表示，美國6月份染疫死亡的人，超過99%都是沒有打疫苗。

Vanderbilt大學醫學院教授William Schaffner說：「今天不是打了針的人要住院，是沒打針的人。」

疾控中心表示，每天有多少人完成接種完整疫苗，速度從4月中最高峰，到如今已經大跌降84%。

喬治華盛頓大學醫科教授Jonathan Reiner說：「若你接種疫苗，你將受保護免於死亡，你不會因此死亡。」

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