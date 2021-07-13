南灣華裔醫生被指非禮前女病人被捕

【KTSF 江良慧報導】

南灣Sunnyvale一名華裔醫生被指涉嫌非禮一名前病人，據女受害人聲稱，她已經拒絕個男醫生追求，但對方不理會，更強吻她。

被捕的是現年50歲的男醫生Todd Yao，消息指Yao在Sutter Health的Mountain View急救護理中心工作，而報案人曾經在中心接受Yao的治療，之後兩人成為朋友。

不過據報Yao之後曾經至少三次到報案人在Sunnyvale的家，涉嫌把報案人推倒，並跨坐她身上，強行與她接吻。

警方說，報案人最初因為對方的醫生身份，而不願意報警，但之後改變主意，希望避免他非禮其他人。

警方擔心可能有其他受害人，呼籲受害人與探員Cayori聯絡，電話是(408) 730-7122。

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