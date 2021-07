南灣華裔醫生被指非禮前女病人被捕

【KTSF 江良慧報導】

南灣Sunnyvale一名華裔醫生被指涉嫌非禮一名前病人,據女受害人聲稱,她已經拒絕個男醫生追求,但對方不理會,更強吻她。

被捕的是現年50歲的男醫生Todd Yao,消息指Yao在Sutter Health的Mountain View急救護理中心工作,而報案人曾經在中心接受Yao的治療,之後兩人成為朋友。

不過據報Yao之後曾經至少三次到報案人在Sunnyvale的家,涉嫌把報案人推倒,並跨坐她身上,強行與她接吻。

警方說,報案人最初因為對方的醫生身份,而不願意報警,但之後改變主意,希望避免他非禮其他人。

警方擔心可能有其他受害人,呼籲受害人與探員Cayori聯絡,電話是(408) 730-7122。

