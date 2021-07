舊金山公佈上半年罪案數字 列治文和日落區入屋盜竊案大增（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)警方周一公佈上半年度全市罪案數字,暴力罪案以及涉及財物的罪案較去年同期稍微下降,但盜竊案以及汽車盜竊案數字都顯著增加,而暴力罪案之中,嚴重傷人案數目也多過去年同期。

舊金山警察局長Bill Scott公佈今年1月到6月市內罪案數字,暴力罪案方面,有26宗兇殺案,去年同期是22宗,增加了18%,涉及槍械的暴力案件較去年同期多了一倍,令警方十分關注,嚴重傷人案增加了4%,另一方面強姦案減少了,而搶劫案也較去年同期

少了12%。

Scott說:「搶劫案數字下降,與巡邏警員息息相關,警察的出現減少搶劫案,因為匪徒不敢搶劫,如果看到警察在附近。」

Scott表示,目前,舊金山警隊尚需要招聘400名警員。

財物罪案方面,今年頭6個月,警方總共收到3717宗入室盜竊案報告,較去年同期多了207,增幅是6%,汽車盜竊案增加了9%,偷車案多了5%。

至於近期因為閉路電視片段瘋傳,而引人注目的盜竊案,包括零售店盜竊案,數字其實較去年同期減少接近一成,舊金山市長布里德讚揚警隊在拘捕疑犯方面的表現。

布里德說:「少人關注的就是,如果你來到舊金山和犯了罪,你會被這裡的警方拘捕。」

布里德舉例說,市內每月發生過千宗汽車盜竊案,其實是大約十批歹徒所為,警察瓦解了這些犯罪組織之後,犯罪數字就會下降。

有記者問到警方與負責起訴疑犯的地檢處的關係,Scott表示,雙方需要進一步合作。

Scott說:「我們需要與地檢處更好地合作,當遇到慣犯時,我們的調查員會極力向地檢處提出扣留疑犯,直至案件進入某種聆訊階段。」

市內分區罪案方面,包括華埠和金融區在內的中央警區,汽車盜竊案較去年同期大幅增加165%,至於列治文區和日落區,最顯著增加的就是入屋盜竊案,增幅分別是95%和74%。

