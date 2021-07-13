舊金山公佈上半年罪案數字 列治文和日落區入屋盜竊案大增（視頻）





【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）警方周一公佈上半年度全市罪案數字，暴力罪案以及涉及財物的罪案較去年同期稍微下降，但盜竊案以及汽車盜竊案數字都顯著增加，而暴力罪案之中，嚴重傷人案數目也多過去年同期。

舊金山警察局長Bill Scott公佈今年1月到6月市內罪案數字，暴力罪案方面，有26宗兇殺案，去年同期是22宗，增加了18%，涉及槍械的暴力案件較去年同期多了一倍，令警方十分關注，嚴重傷人案增加了4%，另一方面強姦案減少了，而搶劫案也較去年同期

少了12%。

Scott說：「搶劫案數字下降，與巡邏警員息息相關，警察的出現減少搶劫案，因為匪徒不敢搶劫，如果看到警察在附近。」

Scott表示，目前，舊金山警隊尚需要招聘400名警員。

財物罪案方面，今年頭6個月，警方總共收到3717宗入室盜竊案報告，較去年同期多了207，增幅是6%，汽車盜竊案增加了9%，偷車案多了5%。

至於近期因為閉路電視片段瘋傳，而引人注目的盜竊案，包括零售店盜竊案，數字其實較去年同期減少接近一成，舊金山市長布里德讚揚警隊在拘捕疑犯方面的表現。

布里德說：「少人關注的就是，如果你來到舊金山和犯了罪，你會被這裡的警方拘捕。」

布里德舉例說，市內每月發生過千宗汽車盜竊案，其實是大約十批歹徒所為，警察瓦解了這些犯罪組織之後，犯罪數字就會下降。

有記者問到警方與負責起訴疑犯的地檢處的關係，Scott表示，雙方需要進一步合作。

Scott說：「我們需要與地檢處更好地合作，當遇到慣犯時，我們的調查員會極力向地檢處提出扣留疑犯，直至案件進入某種聆訊階段。」

市內分區罪案方面，包括華埠和金融區在內的中央警區，汽車盜竊案較去年同期大幅增加165%，至於列治文區和日落區，最顯著增加的就是入屋盜竊案，增幅分別是95%和74%。

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