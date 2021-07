【KTSF】

上週六,在灣區多個地點舉行了罷免紐森的示威集會,與會者呼籲選民為罷免紐森投票。

組織者Tony表示,山景城和Daly City這兩個集會地點,在當天分別有50人和30人參加,綜合各地情況,共計約100人參加上週六罷免紐森的示威。

人們在山景城高速路段的天橋上高舉罷免紐森的橫幅,往來車流很多都鳴笛以示支持。

有集會者表示,紐森很多政策,例如男女同廁、大麻合法化、學校提倡墮胎教育等與傳統價值觀背道而馳,讓人無法接受。

罷免紐森集會組織者呼籲民眾9月份到投票站投票,罷免州長。

據悉加州的罷免選舉將會有兩部分選項,一是選擇是否罷免州長,二是如州長遭到罷免,將由誰替代他的職務。

