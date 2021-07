奧克蘭市議會主席與華埠聯盟義工參加華埠遊行（視頻）

【KTSF】

奧克蘭(屋崙)市議會主席Nikki Fortunato Bas周一與奧克蘭華埠聯盟的義工,一起參加在奧克蘭華埠舉行的遊行。

這場遊行代表推出新的社區安全策略,以加強社區關係,增加街道上的通報人,改善營商環境,防止傷害和暴力事件的發生。

奧克蘭市議會主席Nikki Bas與來自奧克蘭各個區域、不同背景和年齡的社區義工一起,護送長者往返其目的地、清除塗鴉、參與街道清潔,並與華埠商家建立關係,又為無家可歸者提供資源,以及向311報告問題,解決例如非法丟棄物品、垃圾桶溢出的問題,並滿足街道維修需求。

Nikki Bas最近通過的2021年至2023財政年度城市預算,維持奧克蘭的警務財務水平,並為警察撥款超過6.7億,比2019年至2021財年的預算增加了近4千萬元,增加幅度約為6%。

Bas的預算還投放近1900萬,將預防暴力的預算增加了3倍,並擴大奧克蘭消防局的民間危機應對計劃。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。