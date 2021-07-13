奧克蘭市議會主席與華埠聯盟義工參加華埠遊行（視頻）

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奧克蘭（屋崙）市議會主席Nikki Fortunato Bas周一與奧克蘭華埠聯盟的義工，一起參加在奧克蘭華埠舉行的遊行。

這場遊行代表推出新的社區安全策略，以加強社區關係，增加街道上的通報人，改善營商環境，防止傷害和暴力事件的發生。

奧克蘭市議會主席Nikki Bas與來自奧克蘭各個區域、不同背景和年齡的社區義工一起，護送長者往返其目的地、清除塗鴉、參與街道清潔，並與華埠商家建立關係，又為無家可歸者提供資源，以及向311報告問題，解決例如非法丟棄物品、垃圾桶溢出的問題，並滿足街道維修需求。

Nikki Bas最近通過的2021年至2023財政年度城市預算，維持奧克蘭的警務財務水平，並為警察撥款超過6.7億，比2019年至2021財年的預算增加了近4千萬元，增加幅度約為6%。

Bas的預算還投放近1900萬，將預防暴力的預算增加了3倍，並擴大奧克蘭消防局的民間危機應對計劃。

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