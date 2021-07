【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)華埠周一下午發生匪徒持槍搶劫案,搶走一個婦女的手袋,正在巡邏華埠的義工隊即時報警。

台山同鄉會會長馬作林對本台表示,下午3時左右,一輛白色平治汽車在Franklin街夾8街一間珠寶店外面停下來,兩個非洲裔男人從車裡出來,其中一個人有槍,兩人搶劫一個60歲左右的女人,搶走她的手袋,裡面有手機、證件以及現金,女事主跌倒但沒有受傷。

台山同鄉會的社安義工隊正在當值,他們即時報警和協助女事主,警方十分鐘內抵達現場。

本台向屋崙警方查詢這宗搶劫案,暫時未有回覆。

