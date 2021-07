Mountain View警方追緝涉攻擊兼歧視亞裔跑步者疑犯

【KTSF】

Mountain View警方正在尋找上週三早上,在Stevens Creek步行徑涉嫌攻擊一名亞裔跑步者,並說出種族歧視言論的人。

7月7日早上9點20分左右,警方接到報告指,Evelyn Avenue的Stevens Creek步行徑發生了惡意襲擊事件,當警察到達現場時,一名男子表示,正在步行徑上向南慢跑的時候,有一個男子突然走近,猛擊他的後腦。

警方表示,涉案男子隨後走到受害者面前伸出拳頭,威脅要打他,然後又對受害者說出帶有種族歧視的言辭,最後涉案男子向受害者揮動單車,並猛撞受害人導致他受輕傷,但不需要就醫。

警方有搜查案發附近地區,但未能找到疑犯。

疑犯是一名40多歲的非洲裔男子,身高約5呎4吋,當時身穿紅色連帽衫,並騎有一輛黑色的山地單車。

山景城警方呼籲有線索的人士,可以通過[email protected],同探員Matthew Hom聯絡。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。