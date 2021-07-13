港台中國點點點將停播 屢被指抹黑中國

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再有港台節目要停播，兩岸時事電台節目《中國點點點》下星期四要結束，過去有建制派批評節目抹黑中國，有主持指一直喜憂同報，擔心理性聲音被迫向死角。

《中國點點點》開播至少十年，討論內地、台灣時事，不過節目下星期四劃上句號，由奧運節目會取代，據了解不會復播。做這個節目多年的時事評論員劉銳紹等主持上星期收到停播通知，「一直堅持喜憂同報、批惡揚善，讓人感覺到理性的堅持中間以至溫和力量，越來越迫向死角。《中國點點點》任何一集節目我都非常努力去做，不要跟我說原來努力不及權力重要。」

新界東（民建聯）葛珮帆說：「《中國點點點》這節目有很多抹黑國家、醜化中國。」

葛珮帆和部分建制團體多次向政府投訴節目：「時事評論節目是沒問題，但評論必須要中肯，必須讓市民多角度看到事情本質。劉銳紹經常有市民投訴覺得他報道或主持內容都是很偏頗，及本身中國認識不足，節目停播一點也不出奇，收到那麼多批評。80年代我在北京，整個起草基本法中英談判我是有參與，中國行動得到人讚賞，我同樣在節目不斷列舉中共在香港過去例如秘密大營救，日本侵華時如何幫助一批知識分子，如果只用一種只報喜不報憂那種方法，只會幫助國家更加盲人騎瞎馬，夜半臨深池。」

港台的工會較早前統計近月至少4個節目停播，包括時事節目多名電台主持近期被換走。

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