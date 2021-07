【KTSF】

一架小型飛機周二早上在Monterey縣撞進一幢住屋,暫時未知是否有人受傷。

Monterey縣分區消防局早上11時10分發推文,指一架小型飛機在Monterra Ranch撞入民居,地點在Monterey機場和州際68號公路附近。

住屋事發後起火,火勢蔓延至附近草叢,暫時未知機師的狀況如何,或事發時是否有人在屋內。

