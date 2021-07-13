明尼蘇達州現巨型金魚 大小與美式足球相若

July 13, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注

【有線新聞】

明尼蘇達州有湖泊出現巨型金魚，有機會影響水質威脅生態，當局呼籲勿再放生。

這條巨型金魚，單是魚身估計與美式足球大小相若，成年人要用雙手才可托起，在明尼蘇達州南部一個湖泊撈獲，相信是被人放生後，長得愈來愈大。

當局指，金魚繁殖力高，加上一般比較「粗生」，在低氧的湖水下仍能生存，看似無害，但其實會破壞水底植物，游動時會攪動湖底沉積物，導致湖水水質變差，間接危害原生物種。去年11月，當地卡弗縣官員在區內清走近五萬條金魚。

放生演變成破壞生態並非新鮮事。1980年代，在佛羅里達州相信有人放生肉食性獅子魚後，吃掉當地數十種原生的加勒比海魚類，結果海藻大量繁殖，水中空氣減少，連帶珊瑚窒息。

雖然金魚殺傷力較小，但對河川生態影響不容忽視，過去有民眾在加州捕獲巨型金魚，學者在當地做外來入侵魚類普查時亦多次發現巨型金魚，在弗吉尼亞和華盛頓州亦有巨型金魚的蹤影。

當局一再呼籲民眾不要隨便放生海洋生物。

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