明尼蘇達州現巨型金魚 大小與美式足球相若

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明尼蘇達州有湖泊出現巨型金魚，有機會影響水質威脅生態，當局呼籲勿再放生。

這條巨型金魚，單是魚身估計與美式足球大小相若，成年人要用雙手才可托起，在明尼蘇達州南部一個湖泊撈獲，相信是被人放生後，長得愈來愈大。

Please don't release your pet goldfish into ponds and lakes! They grow bigger than you think and contribute to poor water quality by mucking up the bottom sediments and uprooting plants.

Groups of these large goldfish were recently found in Keller Lake. pic.twitter.com/Zmya2Ql1E2 — City of Burnsville (@BurnsvilleMN) July 9, 2021

當局指，金魚繁殖力高，加上一般比較「粗生」，在低氧的湖水下仍能生存，看似無害，但其實會破壞水底植物，游動時會攪動湖底沉積物，導致湖水水質變差，間接危害原生物種。去年11月，當地卡弗縣官員在區內清走近五萬條金魚。

放生演變成破壞生態並非新鮮事。1980年代，在佛羅里達州相信有人放生肉食性獅子魚後，吃掉當地數十種原生的加勒比海魚類，結果海藻大量繁殖，水中空氣減少，連帶珊瑚窒息。

雖然金魚殺傷力較小，但對河川生態影響不容忽視，過去有民眾在加州捕獲巨型金魚，學者在當地做外來入侵魚類普查時亦多次發現巨型金魚，在弗吉尼亞和華盛頓州亦有巨型金魚的蹤影。

當局一再呼籲民眾不要隨便放生海洋生物。

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