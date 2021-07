泰裔長者舊金山被推跌亡 亞裔民眾法院外示威討公道

【KTSF 江良慧報導】

一名亞裔長者在今年年初外出晨運時,被人推撞跌倒地上死亡,一批亞裔民眾周一在舊金山(三藩市)法院Hall of Justice外集會,要求為死者主持公道。

84歲的泰國裔長者Vicha Ratanapakdee,今年1月在寓所附近Anza Vista社區晨運時,被人大力推倒地上,他最後傷重死亡。

死者女兒Monthanus Ratanapakdee說:「我們想令人關注,讓我們社區安全,我們不想有另一個家庭像我爸一樣遭攻擊,我們就是想引起關注,維持我們社區安全。」

示威民眾周一高叫口號,要為Vicha討回公道,要求制止全國和灣區的亞裔攻擊事件,至於Vicha案中18歲的疑犯周一就再度提堂。

United Peace Collaborative創辦人Leana Louie說:「需要支持他們家庭,不但這樣,因為歷史上來說,亞裔美國人,針對亞裔的犯罪,都是避而不談,我們真的擔心死者家人得不到他們希望和應有的公道。」

