泰裔長者舊金山被推跌亡 亞裔民眾法院外示威討公道

【KTSF 江良慧報導】

一名亞裔長者在今年年初外出晨運時，被人推撞跌倒地上死亡，一批亞裔民眾周一在舊金山（三藩市）法院Hall of Justice外集會，要求為死者主持公道。

84歲的泰國裔長者Vicha Ratanapakdee，今年1月在寓所附近Anza Vista社區晨運時，被人大力推倒地上，他最後傷重死亡。

死者女兒Monthanus Ratanapakdee說：「我們想令人關注，讓我們社區安全，我們不想有另一個家庭像我爸一樣遭攻擊，我們就是想引起關注，維持我們社區安全。」

示威民眾周一高叫口號，要為Vicha討回公道，要求制止全國和灣區的亞裔攻擊事件，至於Vicha案中18歲的疑犯周一就再度提堂。

United Peace Collaborative創辦人Leana Louie說：「需要支持他們家庭，不但這樣，因為歷史上來說，亞裔美國人，針對亞裔的犯罪，都是避而不談，我們真的擔心死者家人得不到他們希望和應有的公道。」

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