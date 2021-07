【KTSF】

聯邦食品及藥物管理局(FDA)在Johnson & Johnson新型肺炎疫苗上加上警告字句,說疫苗可能會增加風險,出現一種稱為GBS格林-巴利症候群的罕有神經系統的症狀。

GBS是人體免疫系統失調,攻擊自身神經細胞,會導致肌肉無力,最嚴重甚至會癱瘓。

每年美國有3千至6千人出現這種症狀,通常由呼吸道或腸胃感染引起,大部分人都會痊癒。

雖然有關方面認為,出現症狀的風險很低,但與美國一般民眾相比,接種了J&J疫苗的人,風險卻是高三到五倍。

美國至今有接近1300萬人打了一針過的J&J疫苗,當中有大約100宗懷疑個案,大部分人之後都痊癒。

FDA結論是,疫苗預防出現重症或死亡的好處,仍然高於任何風險,但就會標明有這個風險。

