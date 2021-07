【KTSF】

隨著公立學校下個月開學,加州衛生部公布最新的回校上課指引,規定學生及教職員不論有沒有接種疫苗,凡是在室內進行的所有活動,都必須要戴口罩。

聯邦疾控中心(CDC)星期五公布有關回歸校園的指引,指出如果學生及教職員已經接種完整疫苗,就不需要戴口罩。

不過加州衛生部就採取較嚴格的措施,規定所有人在室內都需要戴口罩,不論有沒有接種疫苗,不過就不需要保持社交距離,因為這會影響師生進行親身授課。

同時,州府會繼續為有需要的師生提供免費檢測。

目前為止,全州12至18歲的青少年當中,只有34%的人接種了疫苗,州府承認,還有很多工作要做,周一將會進一步公布有關親身授課的指引。

