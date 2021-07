聖荷西市長出席拜登白宮會議 探討如何減少槍械暴力（視頻）

【KTSF】

在VTA的輕軌維修場附近發生的大規模槍擊事件引發廣泛關注後,聖荷西市長Sam Liccardo周一出席白宮會議,設法減少槍械暴力。

總統拜登周一同執法部門、地方民選官員等會面,討論如何在全國減少槍械暴力。

白宮表示,拜登將檢討資助執法部門,加強社區警力的行政措施,而這些資金來自早前簽署的1.9萬億元疫情救濟法案。

全美犯罪率已連續上升18個月,白宮擔心進入夏季,暴力事件可能會進一步增加,特別是涉及槍械的罪行。

為了解決暴力罪行的根源,一些州和地方政府使用美國救援計劃的資金,來資助青年就業計劃。

白宮表示,在高風險社區創造就業機會,減少累犯和社區暴力干預計劃,已證明可以減少槍械暴力。

5月26日南灣發生集體槍擊案,輕軌VTA總部一名僱員槍殺了9名同事後自殺,事發兩星期後,聖荷西市議會批准市長Liccardo提出的法案,規定擁槍居民必須購買責任保險,用作賠償該槍支導致的死亡、受傷或財物損害的費用,並要求零售商用視頻記錄槍械銷售。

法案一旦推行,聖荷西將是全國第一個城市實行槍械保險法例,市長Liccardo指,國會在這一議題上分歧嚴重,不太可能採取太多行動,因此更加關注地方政府是否能提出有效措施。

為應對警察槍擊案中的非洲裔問題,政府考慮減少對警察部門的撥款,因而面臨共和黨的批評,多間著名大學的研究發現,近5年來,有關警察槍殺手無寸鐵的非洲裔的事件比白人高出三倍,拜登一直在遊說國會通過涉及警務改革的立法,但遭到共和黨議員反對。

