全美26州新冠病毒感染個案呈上升趨勢

全美有26個州分新冠病毒的感染個案都呈上升的趨勢,當中需要入院的幾乎都是沒有接種疫苗的人,有衛生專家表示,確診數字回升,大部分是由於變種病毒Delta的傳播。

在美國的部分地區,疫情又再有死灰復燃的跡象,全美近日第四次單日新增超過兩萬宗新症。

有衛生專家表示,Delta變種病毒的傳播,有可能在疫苗接種率低的社區造成小型的爆發。

有醫護指出,新確診而需要入院的病人,病徵比以前嚴重。

白宮抗疫小組專家Anthony Fauci醫生指,Delta變種病毒傳播得更快,有機會對社區構成更多危險。

病毒是會不停變異,因此,如果社區接種率太低,未來很可能會出現更強大的變異病毒。

現時全美有約48%人接種完整的疫苗,醫學界呼籲市民,越早接種疫苗,對控制疫情會有很大幫助。

Pfizer藥廠指,留意到他們生產的疫苗抗體有下降的跡象,現正加快研發第三劑疫苗,但目前為止,FDA及CDC都表示,美國民眾暫時無須接種加強劑量。

