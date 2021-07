【KTSF】

最近需要辦理美國護照的人士要有耐心了,國務院表示,申請新護照或換發護照等待時間可能最多長達18個星期。

隨著疫情的緩和,美國民眾也陸續恢復國際旅行,不過國務院表示,由於辦理護照的需求激增,辦護照預約時間短缺,加上郵局送信業務延遲,多重的因素導致申請新護照或換發護照要等候多達18週。

如果付錢申請加急程序,也要等候最多12週。

如果您現在沒有護照,或是護照已經過期,在計畫國際旅行時,想在今年秋末或明年春天到海外旅遊的人士,最好現在就提出護照申請。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。