加州州長簽署1239億教育撥款法案 （視頻）

加州州長紐森周五在北灣Napa簽署了AB130法案,該法案是史上最高的1239億美元的學前班和K-12教育計劃的重要組成部份,而該教育計劃要讓加州的公校為所有學生提供平等的入學機會。

州長周五到訪Napa Valley聯合學區一家小學,並簽署了AB130號法案,紐森這項過千億元法案,包括到2025年實現為所有4歲兒童提供學前班教育;創造全方位服務的社區學校,包括擴大課後和暑期計劃;為所有公立學校學生提供免費學校營養餐;改善學生和教職員的比例;以及支持學生的心理健康、社交和家庭服務。

紐森說:「我們必須讓孩子們為幼兒園做好準備,我們必須專注於開始進行早期教育支持,這是我們今天在這裡推進的這件事的重要組成部分。」

加州將為所有4歲兒童提供免費高質量包容性的學前班,從2022-23年逐步開始,到2025-26年全面實施。

紐森說:「我們的這項教育法案,我認為它真的應該團結每個加州人,並讓每個加州人感到自豪,這是一個多年的承諾,這不是一次性的,這是改變加州公共教育的長久的承諾。」

紐森表示,預期所有學生將恢復全天的面對面教學,並以前所未有的資源來實施安全措施。

