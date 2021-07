調查指首次購房者要多花一年時間儲首期

【KTSF 韓千繪報導】

根據購房網站Zillow的數據分析,與5年前相比,如今的首次購房者如果想要為20%的首付儲蓄,需要多花費一年的時間,原因在於初始房價的增長速度,幾乎是租房者收入的7倍,現在租房的人肯定需要更長的時間為買房存錢。

如果一個普通的租房家庭,將收入的10%存起來買房,那麼大約需要6年零5個月的時間才能存夠支付目前入門級房屋20%的首付,也就是大約是148,500美元,存錢付20%首付的時間,與2016年相比要長一整年。

Zillow預測,明年房價增長14.9%,這意味著租房者需要每月要再多存儲369美元,才能跟上升值步伐。

灣區的情況如何呢?舊金山典型的入門房屋中位價是846,415美元,一個普通的租房家庭,如果每月存收入的10%,支付20%的首付需要17.4年,這比5年前的時間長了大約8個月。

在聖荷西,典型的入門房屋中位價是940,490美元,一個普通的租房家庭,如果每月存收入的10%,支付20%的首付需要16.6年,這比5年前長了1.1年。

儘管這些數字令人望而生畏,但大多數首次購房者的首付都低於20%,而且如今的低房貸利率,有助於讓每月還款額相對較低,現在許多人可以遠程工作和可以居住在任何地方,這也可能有助於租房者進入有房階級,因為他們可以搬離高價租房,而在價格相對便宜的地方買房。

