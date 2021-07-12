史丹佛大學胡佛研究員政策專家陳仁宜競選加州主計長（視頻）





【KTSF 萬若全報導】

史丹佛大學胡佛研究員政策專家陳仁宜（Lanhee Chen）日前宣布參選明年的加州主計長選舉，共和黨的陳仁宜在民主黨大本營的加州，是否有勝算呢？

陳仁宜父母是台灣移民，他在南加州長大，獲得史丹佛大學四個學位。

陳仁宜說，主計長這個職位在首府扮演相當重要的角色，因為他替納稅人把關。

陳仁宜說：「無家可歸者危機、安全問題、乾旱和水問題，我們已經花了很多錢來解決這些問題，但卻不清楚這些錢的去向，我想把責任帶進主計長辦公室，以便人們可以準確了解納稅人的錢是如何花的。」

去年總統大選，陳仁宜經常受邀在媒體分析候選人政策，灣區的觀眾對他並不陌生，日前他宣布參選明年的加州主計長選舉，還是讓不少人意外，因為他沒有參選過公職，而且是共和黨籍。

共和黨從2006年至今，從未贏過一個全加州的公職選舉，他是否有勝算呢？

陳仁宜說：「加州人想要一個問題解決者，他們不希望把政治意圖帶進來，這是最重要的事情，人民要的是在州府的公僕能夠負責，但很難，如果所有政客都來自同一個政黨，我認為不同的政治派別將有助於這場比賽。」

僅管陳仁宜沒有參選公職經驗，但相當熟悉財政及政府運作，2012年擔任共和黨總統候選人羅姆尼競選團隊的政策主任，前總統小布希任內，也曾擔任美國衛生及公共服務部的高階政治任命官員，他也被奧巴馬總統任命提供社會安全建議，在史丹佛大學教授財政，同時也監督El Camino醫院審計。

陳仁宜說：「我們需要更明智地花錢，如果你打算花所有的錢，來解決無家可歸的危機，這是行不通的，我們使用分析、數據、事實，讓計畫更有效，該計劃是有效，我們絕對會繼續花錢解決問題，但該計劃無效，為什麼我們繼續花錢，在計劃上花費數百億美元，卻不起作用。」

陳仁宜坦承欠缺全州知名度，所以競選已經開跑，要全州走透透，向加州選民宣揚他的政策理念。

現任主計長余淑婷兩屆8年任期屆滿，主計長採開放競選，明年6月初選，最高票兩人11月選舉決勝負，目前表明競選加州主計長職務的有加州稅務委員Malia Cohen，及南加蒙特利公園市華裔市長饒影凡（Yvonne Yiu）。

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