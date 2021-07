史丹佛大學胡佛研究員政策專家陳仁宜競選加州主計長（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

史丹佛大學胡佛研究員政策專家陳仁宜(Lanhee Chen)日前宣布參選明年的加州主計長選舉,共和黨的陳仁宜在民主黨大本營的加州,是否有勝算呢?

陳仁宜父母是台灣移民,他在南加州長大,獲得史丹佛大學四個學位。

陳仁宜說,主計長這個職位在首府扮演相當重要的角色,因為他替納稅人把關。

陳仁宜說:「無家可歸者危機、安全問題、乾旱和水問題,我們已經花了很多錢來解決這些問題,但卻不清楚這些錢的去向,我想把責任帶進主計長辦公室,以便人們可以準確了解納稅人的錢是如何花的。」

去年總統大選,陳仁宜經常受邀在媒體分析候選人政策,灣區的觀眾對他並不陌生,日前他宣布參選明年的加州主計長選舉,還是讓不少人意外,因為他沒有參選過公職,而且是共和黨籍。

共和黨從2006年至今,從未贏過一個全加州的公職選舉,他是否有勝算呢?

陳仁宜說:「加州人想要一個問題解決者,他們不希望把政治意圖帶進來,這是最重要的事情,人民要的是在州府的公僕能夠負責,但很難,如果所有政客都來自同一個政黨,我認為不同的政治派別將有助於這場比賽。」

僅管陳仁宜沒有參選公職經驗,但相當熟悉財政及政府運作,2012年擔任共和黨總統候選人羅姆尼競選團隊的政策主任,前總統小布希任內,也曾擔任美國衛生及公共服務部的高階政治任命官員,他也被奧巴馬總統任命提供社會安全建議,在史丹佛大學教授財政,同時也監督El Camino醫院審計。

陳仁宜說:「我們需要更明智地花錢,如果你打算花所有的錢,來解決無家可歸的危機,這是行不通的,我們使用分析、數據、事實,讓計畫更有效,該計劃是有效,我們絕對會繼續花錢解決問題,但該計劃無效,為什麼我們繼續花錢,在計劃上花費數百億美元,卻不起作用。」

陳仁宜坦承欠缺全州知名度,所以競選已經開跑,要全州走透透,向加州選民宣揚他的政策理念。

現任主計長余淑婷兩屆8年任期屆滿,主計長採開放競選,明年6月初選,最高票兩人11月選舉決勝負,目前表明競選加州主計長職務的有加州稅務委員Malia Cohen,及南加蒙特利公園市華裔市長饒影凡(Yvonne Yiu)。

