【KTSF】

南加州一個主題公園周五晚發生槍擊案,至少兩名青少年中槍受傷。

警方表示,周五晚8點幾,有匪徒開車經過Knott’s Berry Farm主題公園時,朝正門開了多槍。

事發後一度令公園帶來恐慌,很多遊客湧向出口,有遊客聽到叫人”快跑!”,有小朋友走失,情況很可怕。

也有遊客表示,見到其他人慌忙四散逃走,有人跑向出口,有人躲藏在建築物內,有人跌倒被其他人踩。

Knott’s Berry Farm事後發推文表示,有一名傷者在職員的協助下送院,警方指另一名中槍的少年,自己或在他人陪同下去醫院治療,事件仍在調查中,暫時未拘捕到槍手,公園翌日照常開放。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。