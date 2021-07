21國聲援蘋果日報關注香港新聞自由受打壓

【有線新聞】

由美、英、日、澳等21個國家組成的媒體自由聯盟發聲明,強烈關注香港《蘋果日報》被迫結業和有員工被捕,並高度關注港府可能推出新法例,消除媒體監察和批評政府政策。

美國國務院公布聲明,批評港府利用港區國安法打壓傳媒,做法嚴重和負面,削弱香港高度自治和港人受基本法保障的人權、自由;認為針對蘋果日報的行動是在香港加強媒體審查的背景下進行,包括對公共廣播機構的獨立性施加壓力以及對記者採取法律行動。

聲明強調新聞自由是香港成功和享有國際聲譽的核心,呼籲港府和北京當局根據國際法義務,尊重和維護香港人權利。

中國外交部駐港公署嚴厲譴責聲明,表示強烈不滿和堅決反對,形容是抹黑港區國安法,詆毀中央政府對港政策,粗暴干涉香港事務和中國內政,公然踐踏特區法治和司法獨立。

又指《蘋果日報》是長期披著媒體外衣,從事禍國亂港違法行為的「毒蘋果」,強調新聞自由不是從事違法犯罪活動的擋箭牌,敦促聯盟成員恪守國際法與國際關係基本準則,否則會受到包括香港同胞在內,全體中國人民堅決回擊。

