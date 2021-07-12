獲Alameda縣許可的第一間家庭廚房正式開張（視頻）





【KTSF 萬若全報導】

獲得Alameda縣許可的第一間家庭廚房周五正式開張，地點位於東灣柏克萊，這家廚房賣的是甚麼呢？

這間位於柏克萊加大不遠的民宅，是Alameda縣第一間獲得許可的家庭廚房Bao House包子店，廚房的工作人員正手捻的擀麵皮、裝餡兒、摺包子，準備傍晚的正式開業。

老闆同時也是Foodnome創辦人Akshay Prabhu，在加州戴維斯加大主修神經科學，甚麼原因走上經營家庭廚房這條路呢？

Prabhu說：「我大學時代曾經做”快閃”晚餐，賣食物給朋友、家人及同學，生意做得不錯，我是學神經科學，但一直想踏入餐飲業，還上了當地報紙，因為如此衛生單位迫使我收攤，因為這是非法的。」

Prabhu於是開始在首府遊說，讓家庭廚房合法化，於是催生了AB 626 Home Restaurant法案。

Prabhu說：「AB626在2018年就已經通過由時任州長Jerry Brown簽署成為法律，但一直到今年初，阿拉米達縣才允許家庭廚房。」

Prabhu說，全加州最早核發家庭廚房的是南加州Riverside縣，他先成立了名為Foodnome組織，專門幫助其他家庭廚房，最後自己決定租下柏克萊這間民宅的廚房，許可費用是651元，必須向衛生單位遞交菜單，衛生單位派人來廚房稽查，過程約14天，申請人必須上課，拿到食物安全證書，通過後正式合法上路，至於為什麼選擇包子呢？

Prabhu說：「我做包子的原因是，衛生單位允許熱狗餐車，因為你可以蒸熱狗，因為是被允許，所以我就在想，還有甚麼可以用蒸的，我想到了包子。」

過去十年，華人在自家廚房自製餐點，在網路上開啟了團購，成了一道產業鏈，但是華人對申請家庭廚房許可，卻是興趣缺缺，Prabhu說，申請許可的好處包括：「讓生意合法化的原因是，如果你想要擴張，這是一個很好的試金石，為自己創建一個名字，你有自己的企業名稱和身份，責任保險之類的東西都包括在內。」

Prabhu說，家庭廚房合法化給新移民、弱勢族群，或是家庭主婦一個賺錢的機會，不需要接受正統的廚藝訓練，也能夠把好食物跟社區分享。

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