獲Alameda縣許可的第一間家庭廚房正式開張（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

獲得Alameda縣許可的第一間家庭廚房周五正式開張,地點位於東灣柏克萊,這家廚房賣的是甚麼呢?

這間位於柏克萊加大不遠的民宅,是Alameda縣第一間獲得許可的家庭廚房Bao House包子店,廚房的工作人員正手捻的擀麵皮、裝餡兒、摺包子,準備傍晚的正式開業。

老闆同時也是Foodnome創辦人Akshay Prabhu,在加州戴維斯加大主修神經科學,甚麼原因走上經營家庭廚房這條路呢?

Prabhu說:「我大學時代曾經做”快閃”晚餐,賣食物給朋友、家人及同學,生意做得不錯,我是學神經科學,但一直想踏入餐飲業,還上了當地報紙,因為如此衛生單位迫使我收攤,因為這是非法的。」

Prabhu於是開始在首府遊說,讓家庭廚房合法化,於是催生了AB 626 Home Restaurant法案。

Prabhu說:「AB626在2018年就已經通過由時任州長Jerry Brown簽署成為法律,但一直到今年初,阿拉米達縣才允許家庭廚房。」

Prabhu說,全加州最早核發家庭廚房的是南加州Riverside縣,他先成立了名為Foodnome組織,專門幫助其他家庭廚房,最後自己決定租下柏克萊這間民宅的廚房,許可費用是651元,必須向衛生單位遞交菜單,衛生單位派人來廚房稽查,過程約14天,申請人必須上課,拿到食物安全證書,通過後正式合法上路,至於為什麼選擇包子呢?

Prabhu說:「我做包子的原因是,衛生單位允許熱狗餐車,因為你可以蒸熱狗,因為是被允許,所以我就在想,還有甚麼可以用蒸的,我想到了包子。」

過去十年,華人在自家廚房自製餐點,在網路上開啟了團購,成了一道產業鏈,但是華人對申請家庭廚房許可,卻是興趣缺缺,Prabhu說,申請許可的好處包括:「讓生意合法化的原因是,如果你想要擴張,這是一個很好的試金石,為自己創建一個名字,你有自己的企業名稱和身份,責任保險之類的東西都包括在內。」

Prabhu說,家庭廚房合法化給新移民、弱勢族群,或是家庭主婦一個賺錢的機會,不需要接受正統的廚藝訓練,也能夠把好食物跟社區分享。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。