舊金山中華總商會在康年酒家舉行董事會就職禮（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)中華總商會新一屆董事會就職禮在華埠康年酒家舉行,在疫情之中一度宣布要關閉的康年酒家周五筵開21席,是疫情至今最盛大的宴會。

中華總商會新一屆董事會宣誓就職,舊金山市長布里德監誓。

舊金山中華總商會會長區國雄說:「最重要是華埠商舖全部重開,讓多些遊客來,這個董事會希望將2022年農曆新年大巡遊帶回來,因為大巡遊吸引過百萬遊客,希望大環境准許下,我們可以重新去辦2022年大遊行。」

就職典禮在華埠康年酒家舉行,這個老字號酒家,在疫情之中一度宣布要關閉,現在終於重見曙光。

康年酒家老闆李彪說:「今天21圍,每圍可坐十個人,中午來說,自從6月15號重開到現在,這次酒席算是較大型的,其他都是十圍八圍。」

李彪表示,正值暑假和7月國慶節,餐館生意有起色。

李彪說:「人們被困太久,現在出來大家見面很開心,對於我們餐飲業,不論是康年或其他餐館都有增長,比起過往好了大概30%。」

市長布里德讚揚中華總商會,疫情期間為小商業發聲,又在農曆新年期間在市內多處擺放牛年雕塑,增添過年的氣氛,在演講之中,布里德特別提到警方對於維持華埠治安作出的努力。

布里德說:「警員和警察局長在差不多所有案件都捉到犯下暴力罪行的疑犯,警方表現傑出,應該接受表揚。」

有商業老闆表示,近期發生針對亞裔的罪案,令不少人不敢到華埠,他們呼籲市府提供晚間免費停車位,方便市民和遊客到華埠消費。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。