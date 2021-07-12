前中國維權律師陳光誠入籍美國

【KTSF 吳倩妤報導】

逃到美國的前中國盲人維權律師陳光誠，日前加入美國籍，他呼籲美國政府支持中國人民起來反抗中國共產黨的統治。

陳光誠周五向美國政府表達感謝，指成為美國人對他意義重大。

陳光誠說：「我成為了一個真正的公民了，至少有了選舉權和言論自由權，最基本的權利得到保障了，這是我在那裡一刻想到的事情。」

他表示，這些年來，中國的人權狀況「越來越差」，希望美國「支持中國人民」，反對中國共產黨，敦促拜登政府堅持要國際調查新冠狀病毒的起源。

陳光誠說：「我認為中國人權狀況越來越糟，隨著中國人民從互聯網上得到更多信息，很多人越來越多覺醒，這個讓共產黨非常擔心，會丟失它們的權力，中共現在徹底不再顧臉面，直接用暴力來維護它的專制政權。」

現年49歲的陳光誠，因為反對暴力執行一胎化政策，長期遭到中國當局的監控，他2012年逃到美國，現在是美國天主教大學客座學者，他上個月在馬里蘭州成為美國公民。

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