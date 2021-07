前中國維權律師陳光誠入籍美國

【KTSF 吳倩妤報導】

逃到美國的前中國盲人維權律師陳光誠,日前加入美國籍,他呼籲美國政府支持中國人民起來反抗中國共產黨的統治。

陳光誠周五向美國政府表達感謝,指成為美國人對他意義重大。

陳光誠說:「我成為了一個真正的公民了,至少有了選舉權和言論自由權,最基本的權利得到保障了,這是我在那裡一刻想到的事情。」

他表示,這些年來,中國的人權狀況「越來越差」,希望美國「支持中國人民」,反對中國共產黨,敦促拜登政府堅持要國際調查新冠狀病毒的起源。

陳光誠說:「我認為中國人權狀況越來越糟,隨著中國人民從互聯網上得到更多信息,很多人越來越多覺醒,這個讓共產黨非常擔心,會丟失它們的權力,中共現在徹底不再顧臉面,直接用暴力來維護它的專制政權。」

現年49歲的陳光誠,因為反對暴力執行一胎化政策,長期遭到中國當局的監控,他2012年逃到美國,現在是美國天主教大學客座學者,他上個月在馬里蘭州成為美國公民。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。