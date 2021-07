【KTSF】

聯邦疾控中心(CDC)周五宣布,今年秋季恢復全面回校上課應屬優先項目,CDC並更新指引,已接種完整疫苗的教職員和學生,在室內不用戴口罩,不過加州不會跟隨CDC指引。

加州衛生部長Mark Ghaly表示,無論是否有接種疫苗,所有教職員和學生在室內都要戴口罩。

Ghaly說:「在加州,我們相信戴口罩和病毒檢測作為選項,可以讓學生回校上課,百分百恢復親身授課*

Ghaly表示,無論是否有接種疫苗,所有教職員和學生在室內都要戴口罩,是要確保所有學生得到平等待遇,當新學年開始時,學生返回學校時不用擔心,是否有接種疫苗而感到和其他人有所不同,對所有學生一視同仁,可提供平靜和支持的學校環境。

加州公共衛生局周一將發佈關於學校今年秋季恢復親身授課的更新防疫指引。

