賊人闖入Campbell市珠寶店大肆搶掠

位於南灣Campbell的一家珠寶店近日遭人打劫,店內的鑽石和珠寶被洗劫一空,犯案過程被監視錄影機拍攝下來。

這是Jeoffrey’s珠寶店警鈴的聲音,案發當時匪徒打破大門的玻璃,警鈴隨即大響,不過劫匪仍然猖狂的闖入,店內的監視錄影拍到3名蒙面匪徒只花了一分半鐘就砸破門上的玻璃侵入店內,掀開珠寶展示櫃的布簾,然後用工具敲破櫃子的玻璃,搜刮店內的珠寶。

店內價值約50萬的鑽石和首飾在5分鐘又10秒的時間內被洗劫一空,店主無奈地說,這已經是第4度被人打劫,而且這次還特別猖狂。

珠寶店業主Aaron Peleg說:「這次他們根本就不怕,不慌不忙,代表他們沒在怕的,代表即使警察過來也沒關係,它們會讓我走的,不會有事,當他們態度如此,甚麼都做得出來。」

店主將犯案影片公布出來,希望當局能有所行動,不要再讓這類的案件繼續發生,警方也做出回應。

Campbell市警察局隊長Ian White說:「當我說我們為受害人沮喪,同情受害人,我們是真心的,我們也會感到挫折,看到有人一再受害。」

店主不但損失慘重,還要花一兩個星期善後復原,才能再度開門做生意。

面對警察改革聲浪高漲之際,警方表示,雖然看到有些嫌犯被捕後很快獲釋也感到無奈,但會繼續配合當前司法制度,確保社區的安全。

