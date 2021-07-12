賊人闖入Campbell市珠寶店大肆搶掠

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位於南灣Campbell的一家珠寶店近日遭人打劫，店內的鑽石和珠寶被洗劫一空，犯案過程被監視錄影機拍攝下來。

這是Jeoffrey’s珠寶店警鈴的聲音，案發當時匪徒打破大門的玻璃，警鈴隨即大響，不過劫匪仍然猖狂的闖入，店內的監視錄影拍到3名蒙面匪徒只花了一分半鐘就砸破門上的玻璃侵入店內，掀開珠寶展示櫃的布簾，然後用工具敲破櫃子的玻璃，搜刮店內的珠寶。

店內價值約50萬的鑽石和首飾在5分鐘又10秒的時間內被洗劫一空，店主無奈地說，這已經是第4度被人打劫，而且這次還特別猖狂。

珠寶店業主Aaron Peleg說：「這次他們根本就不怕，不慌不忙，代表他們沒在怕的，代表即使警察過來也沒關係，它們會讓我走的，不會有事，當他們態度如此，甚麼都做得出來。」

店主將犯案影片公布出來，希望當局能有所行動，不要再讓這類的案件繼續發生，警方也做出回應。

Campbell市警察局隊長Ian White說：「當我說我們為受害人沮喪，同情受害人，我們是真心的，我們也會感到挫折，看到有人一再受害。」

店主不但損失慘重，還要花一兩個星期善後復原，才能再度開門做生意。

面對警察改革聲浪高漲之際，警方表示，雖然看到有些嫌犯被捕後很快獲釋也感到無奈，但會繼續配合當前司法制度，確保社區的安全。

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