加州EDD規定大部分失業金申請人需提供求職證明

為了刺激就業,周日開始,加州就業發展局(EDD)規定大部分失業金申請人需要提供找工作的證明,例如在求職網站CalJOBS官網設立帳號等。

在過去一年多疫情期間,EDD豁免了申請失業金需要找工作證明的規定,不過從周日起,EDD已取消豁免,在其網站上公告,申請人必須提供證明正在尋找安全、適合自己技巧、經驗等的工作。

合乎找工作證明的包括,在CalJOBS加州官網上設立帳號、告知親友或前任僱主、社區自己正在找工作、參加招聘會等。

加州5月份新增了104,500份工作,連續4個月新增超過十萬份工作。

而自疫情開始,加州已處理了超過兩千萬份失業金申請,發放超過1280億失業津貼。

隨著加州全面重開,許多小商業、服務業面臨人手不足的困境,有專家分析,部分原因來自於政府發放的失業金,也有人認為部分原因在於工資過低。

