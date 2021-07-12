加州EDD規定大部分失業金申請人需提供求職證明

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為了刺激就業，周日開始，加州就業發展局（EDD）規定大部分失業金申請人需要提供找工作的證明，例如在求職網站CalJOBS官網設立帳號等。

在過去一年多疫情期間，EDD豁免了申請失業金需要找工作證明的規定，不過從周日起，EDD已取消豁免，在其網站上公告，申請人必須提供證明正在尋找安全、適合自己技巧、經驗等的工作。

合乎找工作證明的包括，在CalJOBS加州官網上設立帳號、告知親友或前任僱主、社區自己正在找工作、參加招聘會等。

加州5月份新增了104,500份工作，連續4個月新增超過十萬份工作。

而自疫情開始，加州已處理了超過兩千萬份失業金申請，發放超過1280億失業津貼。

隨著加州全面重開，許多小商業、服務業面臨人手不足的困境，有專家分析，部分原因來自於政府發放的失業金，也有人認為部分原因在於工資過低。

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