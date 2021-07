布蘭森乘旗下太空船試飛開發太空旅行（視頻）

【有線新聞】

早前有金融機構估算,到2030年的太空旅遊年度收益可能會高達40億美元;太空旅遊開發再有重大進展,維珍銀河的太空船首次載著老闆布蘭森升空,並載滿機師及乘客全部6人,較主要對手之一「藍色起源」的首次載人飛行,早了一周多。

維珍銀河太空船二型團結號,於當地周日早上8時半過後,在公司自己興建的新墨西哥發射場升空。因應天氣狀況,較原定時間延遲了約1.5小時。

團結號先由雙體母機白武士二號搭載,近1小時後爬升至約15公里高處;兩者分離後,團結號的固態、液態混合火箭引擎點火,加速至超音速飛行狀態;固態燃料是採用熱塑性聚酰胺,即俗稱的尼龍,液態氧化劑則為氧化氮。

團結號一直再爬升至80多公里的高度,即差不多脫離大氣層的地方,其後便開始下降;由母機分離計起至降落地面,全程經歷了約15分鐘。布蘭森與其他維珍成員,似乎都對這次旅程滿意,面露笑容。

維珍銀河指此次試飛,主要是為了評估客艙滿載的情況、環境及舒適度,還有無重體驗等。布蘭森這次親自領軍上陣,輿論都解讀為要超前,比亞馬遜創辦人貝索斯更早升空;貝索斯及旗下藍色起源公司計劃於一周多後升空。

布蘭森早前指自己並非與對方「太空競賽」,布蘭森又指太太似乎有點不滿其冒險精神,說笑地告訴他如有何不測,將不會出席喪禮。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。