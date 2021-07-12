布蘭森乘旗下太空船試飛開發太空旅行（視頻）

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早前有金融機構估算，到2030年的太空旅遊年度收益可能會高達40億美元；太空旅遊開發再有重大進展，維珍銀河的太空船首次載著老闆布蘭森升空，並載滿機師及乘客全部6人，較主要對手之一「藍色起源」的首次載人飛行，早了一周多。

維珍銀河太空船二型團結號，於當地周日早上8時半過後，在公司自己興建的新墨西哥發射場升空。因應天氣狀況，較原定時間延遲了約1.5小時。

團結號先由雙體母機白武士二號搭載，近1小時後爬升至約15公里高處；兩者分離後，團結號的固態、液態混合火箭引擎點火，加速至超音速飛行狀態；固態燃料是採用熱塑性聚酰胺，即俗稱的尼龍，液態氧化劑則為氧化氮。

團結號一直再爬升至80多公里的高度，即差不多脫離大氣層的地方，其後便開始下降；由母機分離計起至降落地面，全程經歷了約15分鐘。布蘭森與其他維珍成員，似乎都對這次旅程滿意，面露笑容。

維珍銀河指此次試飛，主要是為了評估客艙滿載的情況、環境及舒適度，還有無重體驗等。布蘭森這次親自領軍上陣，輿論都解讀為要超前，比亞馬遜創辦人貝索斯更早升空；貝索斯及旗下藍色起源公司計劃於一周多後升空。

布蘭森早前指自己並非與對方「太空競賽」，布蘭森又指太太似乎有點不滿其冒險精神，說笑地告訴他如有何不測，將不會出席喪禮。

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