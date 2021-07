【KTSF】

總統拜登簽署行政命令,逆轉特朗普時期實施的拘留政策,放寬對無證移民的限制,計劃停止扣押懷孕或產後的無證移民。

在新政策下,移民及海關執法局(ICE)將不會扣押或拘捕懷孕或產後的無證移民,這項政策使用性別中立的語言。

在特朗普執政期間,在羈押中心的懷孕移民人數急劇上升,在過去5年,ICE拘捕無證的懷孕移民超過4千次,但近期被扣押的懷孕無證移民人數就減少,主要是考慮到在疫情期間要避免群聚,至今被扣押的懷孕無證移民不足20人,平均扣押期是3日。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。