拜登辭退前總統特朗普委任的社會保障局局長

【KTSF 馮政浩報導】

拜登總統將前總統特朗普委任的社會保障局局長(Social Security Commissioner)撤職,理由包括他終止遙距上班政策,和損害社保局的傷殘福利。

由前總統特朗普委任的社會保障局局長Andrew Saul,之前和他的副局長一齊被政府要求自動辭職。

副局長主動遞交辭職信,但Saul就拒絕,於是拜登總統在星期五晚將Saul撤職。

白宮官員詳細列出Saul和政府之間出現的問題,其中一個項目是Saul終止局方的遙距上班政策,這項政策有4分之1的僱員採用。

白宮也指出,Saul削弱和工會關係,並損害社安局的傷殘福利,以及將事項政治化。

Saul接受華盛頓郵報訪問時,質疑將他撤職的合法性,他形容將他革職是星期五屠殺。

拜登總統已經委任Kilolo Kijakazi為署理局長暫代職務。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。