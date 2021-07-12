拜登辭退前總統特朗普委任的社會保障局局長

July 12, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注
資料圖片 (The White House)

【KTSF 馮政浩報導】

拜登總統將前總統特朗普委任的社會保障局局長（Social Security Commissioner）撤職，理由包括他終止遙距上班政策，和損害社保局的傷殘福利。

由前總統特朗普委任的社會保障局局長Andrew Saul，之前和他的副局長一齊被政府要求自動辭職。

副局長主動遞交辭職信，但Saul就拒絕，於是拜登總統在星期五晚將Saul撤職。

白宮官員詳細列出Saul和政府之間出現的問題，其中一個項目是Saul終止局方的遙距上班政策，這項政策有4分之1的僱員採用。

白宮也指出，Saul削弱和工會關係，並損害社安局的傷殘福利，以及將事項政治化。

Saul接受華盛頓郵報訪問時，質疑將他撤職的合法性，他形容將他革職是星期五屠殺。

拜登總統已經委任Kilolo Kijakazi為署理局長暫代職務。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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