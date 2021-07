運動家球隊擬建新球場 奧克蘭華埠社區人士憂影響交通

【KTSF】

奧克蘭(屋崙)運動家棒球隊A’s計劃在Howard Terminal興建新的大球場,但有奧克蘭華埠社區人士擔心,會為華埠的交通帶來影響。

A’s的新大球場計劃入面提到,球場最多可以容納3.5萬名觀眾,但是只提供2萬個泊車位,令到社區人士擔心,一些觀眾會將車泊在不足一英里的華埠街道,可能造成交通嚴重擠塞。

奧克蘭華埠商會領袖陳錫澎表示,他非常歡迎新球場計劃,也很希望A’s可以留在奧克蘭,但是指出,A’s有必要改善泊車情況,他認為如果去觀賽的球迷,在比賽前後泊在奧克蘭消費是好事,但最擔心是球迷泊車位後,不在華埠花任何錢。

他都指出,華埠小商業無份參與討論,因此為他們發聲。

奧克蘭亞裔文化中心主席Evelyn Lee也指出,A’s需要興建更多泊車位,改善交通情況,她說華埠並無受邀參與有關的城市規劃討論,她希望A’s可以幫助宣傳,叫球迷去華埠消費,或者為華埠小商業帶來優惠。

A’s暫時未回應有關問題,社區人士希望A’s可以在本月底跟市府簽署落實計劃細節之前,作出實質改善。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。