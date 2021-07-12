運動家球隊擬建新球場 奧克蘭華埠社區人士憂影響交通

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奧克蘭（屋崙）運動家棒球隊A’s計劃在Howard Terminal興建新的大球場，但有奧克蘭華埠社區人士擔心，會為華埠的交通帶來影響。

A’s的新大球場計劃入面提到，球場最多可以容納3.5萬名觀眾，但是只提供2萬個泊車位，令到社區人士擔心，一些觀眾會將車泊在不足一英里的華埠街道，可能造成交通嚴重擠塞。

奧克蘭華埠商會領袖陳錫澎表示，他非常歡迎新球場計劃，也很希望A’s可以留在奧克蘭，但是指出，A’s有必要改善泊車情況，他認為如果去觀賽的球迷，在比賽前後泊在奧克蘭消費是好事，但最擔心是球迷泊車位後，不在華埠花任何錢。

他都指出，華埠小商業無份參與討論，因此為他們發聲。

奧克蘭亞裔文化中心主席Evelyn Lee也指出，A’s需要興建更多泊車位，改善交通情況，她說華埠並無受邀參與有關的城市規劃討論，她希望A’s可以幫助宣傳，叫球迷去華埠消費，或者為華埠小商業帶來優惠。

A’s暫時未回應有關問題，社區人士希望A’s可以在本月底跟市府簽署落實計劃細節之前，作出實質改善。

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