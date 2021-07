影評：《黑寡婦》告別之作也是Marvel 電影中較突出的之一

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

Marvel 漫畫片廠本週推出”黑寡婦”這人物的告別之作。

1995年的俄亥俄州,一個四口家庭被迫逃離到古巴。家長其實是俄羅斯間諜,兩個女兒之後也被選煉成沒有自由意志的冷血殺手。黑寡婦Natasha Romanoff,之後投奔美國,再成為復仇者不可或缺的一份子。縱然她在所有成員當中,是唯一一個沒有超能力的戰士,靠的只是她的殺手階層的敏銳身手。

多年後的挪威,她家中出現另外一名和她身手一樣的女子。兩人在一番打鬥之後,知道這侵略者是Natasha 的妹妹 Yelena。姐姐以為妹妹還是受到俄羅斯集團操控,Yelena 之後透露,自己逃離被掌控的環境。兩人計劃解放殺手計劃中所有被操縱的女子,於是攜手把父親從獄中救出,然後到母親家中,找到殺手計劃的主謀。

除了演黑寡婦的Scarlett Johansson,動作鏡頭和內心戲都場場用心之外,本片中演妹妹的Florence Pugh ,也十分搶戲。姐妹之間的明爭暗鬥叫人為兩人歡呼。演父母的David Harbour 和Rachel Weisz,也在他們比較少的戲份中充分發揮。父親詼諧、母親冷傲中帶遺憾。電影中的動作鏡頭已經是超級英雄電影中一貫的鏡頭,所以這家庭之間的戲劇和喜劇,其實成了這部影片令人印象深刻的部分。

Natasha 黑寡婦這人物,在之前的所有《復仇者 Avengers》電影當中,戲份不多 開始時還只是屬於花瓶角色。黑寡婦也在最後一部《復仇者》電影《終局之戰》中壯烈犧牲,所以這部以她為主角的電影,縱然是所有Marvel 電影中比較突出的一部,但感覺為時已晚。

《黑寡婦 Black Widow》笑中帶淚,讓觀眾感到惋惜。這也是北美票房,自疫情以來的最高票房記錄。首個週末票房直逼一億。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影目前在各地戲院上映,也同時在串流平台Disney+ 同時推出,額外付費觀看。

電影網頁:https://www.marvel.com/movies/black-widow

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

“Black Widow” Review: One of Marvel’s best

“Screening Room” reviews “Black Widow”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://www.marvel.com/movies/black-widow

Now in theatres and streaming on Disney+ Premium