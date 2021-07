拜登宣布8月尾結束在阿富汗近20年軍事任務

【KTSF 黃侯彬報導】

總統拜登周四宣布,下個月尾會結束在阿富汗近20年的軍事任務,目前美軍已經有九成撤出,各界都關注在美軍完全撤退後,泰利班與伊斯蘭極端勢力捲土重來,使得這20年來取得進展的阿富汗社會打回原形,並且令到中亞地區動盪不安,阿富汗軍方和泰利班戰鬥持續,泰利班一度攻入西部重要城市,但在軍方反擊後撤退。

拜登周四宣布會在8月31日結束美國歷來最長時間的戰爭,不會再派另一代美國人到阿富汗。

拜登說:「有大批軍人的父母曾在20年前參加過阿富汗戰爭,你會送他們的孩子和孫子上戰場嗎?你會送你自己的兒女去嗎?」

拜登指出,20年來,美國花費上萬億美元培訓和建設了數十萬阿富汗安全和國防部隊,有至少2,400名美國人喪生,還有超過2萬名傷者和數以千計的人帶著看不見的心理創傷回到家。

拜登說:「我不會讓另一代美國人去阿富汗參戰,而無可達成的成果。」

拜登也強調,當年出兵阿富汗的目的已經達到,現在阿富汗人必須對自己的未來負責。

拜登說:「由阿富汗人決定其國家的未來。」

就在美國撤軍之際,大批泰利班武裝分子騎電單車進入西部巴德吉斯省首府瑙堡,一度佔據政府建築物,燒毀情報機關總部和釋放監獄400個囚犯,當中包括過百個泰利班成員。

阿富汗當局之後發動空襲,特種部隊攻入政府建築,把泰利班趕走,目前泰利班佔據北部多個地方,並進逼西部。

在伊朗推動下,阿富汗政府和泰利班代表在德黑蘭會談。

另一方面,塔利班政治局代表團周四抵達莫斯科展開兩日訪問,消息指泰利班此行是要向俄國表明他們在陣地取得進展,並不會威脅俄國及其中亞盟友。

俄國外交部透露,泰利班保證尊重中亞國家的邊界,及保證在阿富汗的外交人員的安全,但俄國外長拉夫羅夫周四警告說,隨住美國完成從阿富汗撤軍,泰利班將繼續在全國範圍內擴張勢力,當地的恐怖襲擊威脅將會增加。

拉夫羅夫又說,除了阿富汗,俄國還擔憂盟友塔吉克的安全,他也指責阿富汗政府令泰利班變得更加敵對,並為伊斯蘭國等恐怖組織製造活動空間,俄羅斯承諾會保護阿富汗和塔吉克之間的邊界安全,而俄羅斯在塔吉克建立最大的軍事基地之一。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。