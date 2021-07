加州地質研究所發布舊金山灣區多縣新海嘯災害地圖

【KTSF 韓千繪報導】

加州地質研究所發布了舊金山、聖克拉拉和Contra Costa縣的新海嘯災害地圖,2021年地圖用新的推測,取代了2009年的版本,涵蓋了發生海嘯時可能需要撤離的更大區域。

考慮到最壞的情況,舊金山的很多臨海地區都有可能在海嘯來臨時淹沒在水中。

如果阿拉斯加西海岸發生9級強烈地震,那麼舊金山海岸非常有可能會發生海嘯。

專家表示,在過去12年,他們學到了很多經驗和教訓。

加州地質調查局Rick Wilson說:「尤其是2011年發生在日本的大地震和海嘯,我們從中學到了很多,用來製作這個海嘯地圖。」

日本在其計劃中利用了數百年海嘯記錄中的數據,這似乎是完全合理的,但是受到千年一次海嘯的打擊,所以地質研究所將一千年的情景用作新地圖的基線,希望避免再次經歷悲慘的生命損失。

Wilson說,這個海嘯地圖使用了新數據和經過改進的計算機建模,顯示最壞的情況下,內陸海水激增可能會走多遠,地圖顯示一千年中,在海岸線會有超過30英尺的海浪,海灣有10英尺到15英尺的海浪,幸好我們還是有時間來準備。

Wilson說:「好消息是海嘯需要5個小時才會到達灣區,這其中地方官員有很多時間準備,確保受災區域的居民可以安全地避難。」

海嘯災害區的最顯著增加範圍是舊金山North Beach和Market Street市中心的低海拔土地,以及Richmond港周圍的住宅和商業區,到底會有多少人會受災,Wilson說現在還不確定,但是居民可以通過查看海嘯地圖,提前做好避難準備,網址:https://www.conservation.ca.gov/cgs/tsunami/maps

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。