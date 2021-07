【KTSF】

舊金山(三藩市)日落區周三發生一宗入屋搶劫案。

警方表示,案發於周三上午9點半左右,30街2100號路段一幢民宅,屋內一名19歲華裔男子向警方表示,案發時他聽到車庫傳來非常大的噪音,然後他聽見有人試圖強行打開前門,受害人當時和親屬一起,反鎖在房內等候警察到場,嫌犯隨後逃離現場。

警方指,有多扇門被破壞,但似乎並無財物被盜。

