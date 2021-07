舊金山華埠婦人被刺傷 疑犯被控企圖謀殺等罪（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

上星期四在舊金山(三藩市)華埠多次用刀刺傷人的華裔男疑犯,被地檢處起訴他企圖謀殺罪、殘害他人身體罪,以及致命武器襲擊等罪名。

男被告Dezhong Huang上星期四在華埠Jackson街一個住宅單位,涉嫌用刀刺傷一個50歲女人後跳窗墮樓,身受重傷,女事主全身幾十處受傷,事主的女兒表示,他媽媽的右眼被刺傷後看不見。

舊金山地檢處受害人服務組主管李康儀(Kasie Lee)說:「如果是普通的襲擊罪,最高刑罰是4年,但是如果受害者是有嚴重的身體受傷,這個指控會加多3年。」

被告Huang送院治療後入獄,他星期二提堂後繼續還押,周五再出庭受審。

另外,上星期五在舊金山Mission街夾France Ave一間Safeway超市,一名亞裔婆婆被一名偷三文治的男人逃走時撞倒在地,導致婆婆身受重傷。

地檢處表示,該名51歲男疑犯Joseph Tardio已經被捕,他被控襲擊、可能導致他人嚴重受傷罪、虐老和拒捕等多項罪名。

至於本星期二在Ocean Ave被人劫車和綁架的華裔伯伯,地檢處指,警方暫時未拘捕到疑犯,所以未透露更多資料。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。