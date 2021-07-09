舊金山新型肺炎確診個案有上升趨勢（視頻）





【KTSF 郭柟報導】

舊金山（三藩市）市府表示，最近新型肺炎確診個案又有上升趨勢，呼籲未接種疫苗的民眾，盡快去打針。

現時舊金山每日平均多23宗新症，多16人入院，傳染率大於1，代表每一名確診者，傳染給至少多一個人，而且暫時未計國慶日長週末的確診數字，因此估計數字會繼續上升。

再加上Delta變種病毒傳播，疫情指揮中心表示，現時打疫苗，仍然是最有效的預防方法，呼籲未接種的人士盡快去打針。

疫情指揮中心亞裔專員吳毅說：「好多人擔心問，會否接種疫苗後，依然感染Delta變種病毒，答案是仍然有可能，因為暫時未有疫苗是百份百預防新冠病毒。」

中心又提到，最近在華人微信圈收到一份廣泛流傳的報導，有關一種可以完全治療新型肺炎的口服藥，中心回應指相關藥物目前還未得到聯邦食品及藥物管理局（FDA）的批准。

吳毅說：「這款藥物在治療新冠病毒的臨床實驗有試用過，但這個口服藥無科學根據，也無臨床數據顯示可以預防或對抗新冠病毒，所以未獲FDA批准。」

另外，舊金山華埠檢測站會繼續營運至7月尾，舊金山至今總共有37,296宗確診個案，557人死亡。

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