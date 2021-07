舊金山新型肺炎確診個案有上升趨勢（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)市府表示,最近新型肺炎確診個案又有上升趨勢,呼籲未接種疫苗的民眾,盡快去打針。

現時舊金山每日平均多23宗新症,多16人入院,傳染率大於1,代表每一名確診者,傳染給至少多一個人,而且暫時未計國慶日長週末的確診數字,因此估計數字會繼續上升。

再加上Delta變種病毒傳播,疫情指揮中心表示,現時打疫苗,仍然是最有效的預防方法,呼籲未接種的人士盡快去打針。

疫情指揮中心亞裔專員吳毅說:「好多人擔心問,會否接種疫苗後,依然感染Delta變種病毒,答案是仍然有可能,因為暫時未有疫苗是百份百預防新冠病毒。」

中心又提到,最近在華人微信圈收到一份廣泛流傳的報導,有關一種可以完全治療新型肺炎的口服藥,中心回應指相關藥物目前還未得到聯邦食品及藥物管理局(FDA)的批准。

吳毅說:「這款藥物在治療新冠病毒的臨床實驗有試用過,但這個口服藥無科學根據,也無臨床數據顯示可以預防或對抗新冠病毒,所以未獲FDA批准。」

另外,舊金山華埠檢測站會繼續營運至7月尾,舊金山至今總共有37,296宗確診個案,557人死亡。

