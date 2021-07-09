聖荷西塗鴉問題有日益嚴重趨勢

【KTSF 歐志洲報導】

聖荷西的塗鴉問題有日益嚴重的趨勢，靠近市中心的一個社區，不斷受到這些沒有公德心的人行為的困擾。

業主Phillip Beitpoulice透露，自己在聖荷西市中心2街的公寓項目才剛落成，公寓的前門、車庫門和牆壁，就受到塗鴉人士的破壞，需要花上數千元來去除這些塗鴉，感到心痛，他說不知道為什麼會有人要在這個全新的建築物上塗鴉。

聖荷西公園與康樂及社區服務部門沒有提供聖荷西塗鴉報告的數字，但是這個鄰里的居民卻也表明，問題日趨嚴重。

另一個業主表示，兩個星期前，辦公室的外牆遭到20多英尺高的塗鴉，他在凌晨4點45分發現，把塗鴉人士趕走，業主不僅是對這些行為感到無奈，還接獲市府的罰單警告，要他們在一定的時間內除去塗鴉。

聖荷西前市議員Johnny Khamis也說，塗鴉人士現在也越來越狡猾，他們知道公共設施的塗鴉很快的被除掉，而在私人物業塗鴉，特別是空置的物業，則需要更長的時間除去，而更有人在鐵路的高架橋上塗鴉，因為不屬於市府管轄的物業，所以也需要更長的時間除去。

另外，在47號提案下，塗鴉人士要是被抓到，只需要面對罰款，這也是影響塗鴉問題的另一個因素。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。