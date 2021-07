灣區多個城市周六舉行罷免州長紐森示威遊行

【KTSF】

7月10日周六下午4點到7點,全加州範圍內將發起罷免州長紐森的示威遊行,灣區多個城市將會共同參與。

山景城的遊行示威活動將在Permanente Creek的天橋上舉行,屆時101號高速公路和Bayshore高速路上往來的車輛,即可看到示威標語牌。

中半島Daly City的罷免紐森示威,將在School Street的天橋上舉行,280號高速上行駛的車輛,屆時將會看到示威標語牌。

以下為示威地址詳情:

-School Street Overpass, Daly City (park along 87th Street on Sullivan Street);

-HWY 17 & Bear Creek Exit

-Grand Century Mall, 1111 Story Rd., San Jose 95122

-HWY 101 & Capitol Expwy Exit

-Permanente Creek Trail Pedestrian Overpass on US-101 & Bayshore FRWY

North: 989 Alta Ave Mountain View 94043

South: 2011 Permanente Creek Trail Mountain View 94043

-211 E Weddell Dr. Sunnyvale 94089 – Pedestrian walkway (Park on Borregas)

-I-280 between Parkmoor Ave & Moorpark Ave (Parking at Harley Davidson 1551 Parkmoor Ave San Jose 95128

