蒙大拿州發生野熊攻擊事件,一隻大灰熊闖入露營區,從帳幕拖走一個女人再施襲,女營友身亡。

有大灰熊闖入的營地目前圍封,不讓遊人靠近。

官員翻查附近閉路電視,發現估計重400磅的灰熊,周二凌晨時份開始在營區一帶徘徊,營友一度將食物拿出營外才休息,該大灰熊離開後不久,就折返闖入其中一個帳幕,拉一個女人出營再施襲,吵叫聲嘈醒另外兩名露營人士,他們用驅熊噴霧趕走灰熊再報警,遇襲65歲女人傷重死亡。

當局出動直升機搜捕灰熊,施襲前後,灰熊一度進入鎮內雞舍捕食雞隻。

事發的郊野公園位於蒙大拿州西部小鎮奧萬多附近,不時會有大灰熊出沒。

去年至今蒙大拿州發生多宗灰熊襲擊人類事件,4月時,有導遊在西黃石附近營地遭灰熊撕咬致死。

