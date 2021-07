提案建議在Milpitas捷運站附近建84套公寓以低價出售（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

Milpitas市計劃委員會周四批准一項在捷運站附近建造的84套公寓的項目,這些公寓將全部以低於市場的價格出售,該提案將在8月初的提交市府審議。

Milpitas計劃委員會在6月底勉強批准該項目,反映內部卻產生了分歧,原因是規劃專員不滿該項目容許開發商降低標準,例如減少停車位等。

市政府工作人員表示,根據旨在鼓勵建設可負擔住房的州法,開發商有權降低開發標準。

該項目來自愛達荷州的開發商Pacific West Communities,要在Sango Ct.308號的1.11英畝土地上建造該綜合體住房,該地區靠近捷運和其他公交站點,目前當地有許多老舊的工業建築,但Milpitas市自2008年以來,就一直致力於培育一個充滿活力的交通導向型社區,集中了住房、零售、娛樂和就業。

為了建造該公寓,開發商需要拆除一座兩層樓1萬4800平方英尺的工業建築,Milpitas市報告聲稱,其中51套公寓將保留給該地區收入中位數40%至60%的人,其中33個單元將留給收入中位數在80%至120%之間的居民。

開發商將建造48個停車位,而Milpitas市為85套公寓樓定制的最低標準是140個車位。

規劃主管Ned Thomas向委員會表示,加州正試圖通過降低成本,來促進可負擔住房的額外建設,通過減少停車位和其他特許權,實現節約成本的目標,但一些委員對此並不滿意。

據市政府工作人員報告,85個單元的總數,相當於增加了27%的住房密度,而且開發商通常還需要安裝或委託一個價值約25萬美元的公共藝術項目,但開發商Pacific West已要求市政府豁免,以避免支付這筆費用,或避免建造公共藝術項目。

