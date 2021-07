EAGLE法案建議取消每個國家工作簽證上限惹矽谷華人反彈（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

矽谷選出的聯邦眾議員Zoe Lofgren提出一項關於工作移民簽證的「EAGLE Act」法案,目的要取消每個國家的工作簽證上限,引發矽谷華人的反彈。

周四有十多位矽谷華裔人士前往聯邦眾議員Zoe Lofgren的聖荷西辦公室,抗議她提出的HR 3648法案,這項法案英文俗稱為EAGLE Act,原文意思是「平等取得綠卡以合法就業」(Equal Access to Green cards for Legal Employment)。

法案旨在改變現行的移民簽證分配,主張以申請人的專業技能為優先,而不是以他的出生地來給配額,Lofgren認為這樣美國公司將從優選擇,聘用最好的人才創造產品與服務,從而加強美國的經濟實力,最後創造更多的職位。

不過抗議人士不這麼認為,抗議人士朱丹霞說:「這個法案對我們美國未來傷害很大,一個就是可能導致白領產業空心化,因為70% H1B工作簽證都被外包公司拿走。」

參與抗議的朱丹霞說,外包公司H1B Lottery被濫用,導致美國真正需要的人才不能抽到H1B,外包公司也會招聘更多廉價勞工。

朱丹霞說:「美國大學生畢業出來,學數理化科學這些科技,只有26%可以找到相關工作,我們抽籤抽不到,很多在這裡正規留學,讀了碩士博士的,美國很需要的人才抽不到籤。」

抗議人士也將EAGLE法案稱為是「新排華法案」。

朱丹霞說:「若干年的話,就是華人通過工作簽證,一張綠卡都拿不到。」

根據現行移民法,在現階段每年有14萬張工作綠卡,每個國家有7%的上限,根據EAGLE Act法案,這個7%上限將會取消,這樣可以清理累積的工作移民簽證申請。

但是有反對者認為,沒有了國別上限,等到中國與印度的工作移民申請都清理好,其他國家的人,根本就沒機會獲得配額。

針對這個問題,法案預期在落實後頭9年來處理,第一年保留30%的配額,給中國與印度以外的國家申請者,這樣逐年遞減配額比例,到了第7、8、9年,配額保留比例就降到5%。

根據Zoe Lofgren的法案初衷,取消國別限制,是因為人口相對較少的國家與人口相對較多的國家,獲得的簽證數量相同,其實是不公平。

理論上來說對,這個移民法對矽谷多數的中國及印度工程師是有利的,不過抗議人士說,現在許多大公司外包到印度,加上最近反中的氛圍,很有可能最後都是印度人拿到簽證。

另一方面,Eagle Act法案也要改革H1B臨時工作簽證項目,比如法案規定僱主必須把招聘的職位員登上勞工部的網站,為期至少30天,並詳細列明工作性質、職銜、要求與待遇,法案也規定,公司的H1B或L-1簽證持有者,不得超過總僱員人數一半。

此外,法案也容許絕大多數的工作簽證者,在等待兩年或以上後申請永久居留。

根據HR 3648,取消國別限制並非一刀切,而是有設立過渡期,讓現在已提交了移民申請的人,不會因為該法案而晚獲得簽證。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。