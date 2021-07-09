灣區周末迎熱浪 內陸地區或高達華氏110度

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加州及灣區本週末將會有熱浪，內陸地區可能會帶來破紀錄過百度的高溫。

國家氣象局對灣區多個地區發出的酷熱天氣警告現正生效，直至下星期一晚上9時為止，酷熱天氣警告涵蓋的地區，包括東灣內陸地區、Santa Cruz山區、中谷，以及沙加緬度地區，這些地區周六最高氣溫將高達華氏一百零幾度，甚至超過華氏110度，沿海地區相對較涼，但都預料都會比平時更炎熱。

當局呼籲居民避免戶外活動，不要將小孩和寵物留在汽車裡面，多喝水以及做好防暑措施。

為了減低酷熱天氣期間居民用電導致供電系統負荷過重，當局宣布實施Flex Alert，呼籲加州居民下午4時至晚上9時減低用電量，將空調系統溫度調至華氏78度，太平洋媒電公司（PG&E）也建議民眾可以拉下窗簾，或在下午4點之前開空調，為家裡降溫。

灣區周六將會是愛惜空氣日，當局建議民眾在炎熱天氣下，減少開車和空氣污染，或在戶外活動。

報導指現時近93%的西岸地區都處於乾旱狀態，面積比去年大一倍，也是自1895年來最乾旱。

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