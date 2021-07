灣區周末迎熱浪 內陸地區或高達華氏110度

【KTSF】

加州及灣區本週末將會有熱浪,內陸地區可能會帶來破紀錄過百度的高溫。

國家氣象局對灣區多個地區發出的酷熱天氣警告現正生效,直至下星期一晚上9時為止,酷熱天氣警告涵蓋的地區,包括東灣內陸地區、Santa Cruz山區、中谷,以及沙加緬度地區,這些地區周六最高氣溫將高達華氏一百零幾度,甚至超過華氏110度,沿海地區相對較涼,但都預料都會比平時更炎熱。

當局呼籲居民避免戶外活動,不要將小孩和寵物留在汽車裡面,多喝水以及做好防暑措施。

為了減低酷熱天氣期間居民用電導致供電系統負荷過重,當局宣布實施Flex Alert,呼籲加州居民下午4時至晚上9時減低用電量,將空調系統溫度調至華氏78度,太平洋媒電公司(PG&E)也建議民眾可以拉下窗簾,或在下午4點之前開空調,為家裡降溫。

灣區周六將會是愛惜空氣日,當局建議民眾在炎熱天氣下,減少開車和空氣污染,或在戶外活動。

報導指現時近93%的西岸地區都處於乾旱狀態,面積比去年大一倍,也是自1895年來最乾旱。

