全美近半州份過去一周疫症飆升最少一成

【KTSF 張麗月報導】

根據最新數據顯示,全美有近一半的州份,在過去一星期紀錄到的新型肺炎病毒個案飆升最少一成,令人擔憂,其中在還未接種疫苗人士中傳播得最快,目前印度Delta變種病毒,已經成為全國的主流病毒株。

根據Johns Hopkins大學資料顯示,過去一星期,全美有24個州的新型肺炎個案上升10%,聯邦疾病防控中心(CDC)說,在低接種率地區的個案和住院人數都上升,超過一半的個案是感染印度Delta變種。

CDC說,雖然預了Delta變種已成為美國主流病毒株,但它的快速傳播令人擔憂。

研究人員也擔心病毒蔓延之際,就有病毒變種的風險。

圖表上顯示,有五個群組還未接種疫苗的人,是新變種病毒的溫床。

急症室醫生Megan Ranney說:「至今面對Delta變種,疫苗可以保護我們,但不知下一個變種是甚麼,而疫苗功效減弱令我們面對風險,不僅令我們暴露於Delta,也是新變種病毒的溫床。」

衛生專家說,解決方法就是令更多人接種疫苗,因為約有99%染疫和死亡的人,都是未有打疫苗針的人。

